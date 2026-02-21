HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tekirdağ'da ev yangını büyümeden söndürüldü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, iki katlı binanın giriş katında çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tekirdağ'da ev yangını büyümeden söndürüldü

Yangın, Ergene'nin Sağlık Mahallesi Ergin Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın giriş katındaki dairede çıktı. M.S.'nin oturduğu dairenin oturma odasında henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Dumanların evi sarması üzerine dairede bulunan 5'i çocuk 7 kişi hemen dışarı çıktı. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilecik’te araması olan 10 kişi yakalandıBilecik’te araması olan 10 kişi yakalandı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan komisyon raporu mesajı: 'Yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart'TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan komisyon raporu mesajı: 'Yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Metroraylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti

Metroraylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

1 saat içinde 1 milyon sipariş geliyor: ‘Telefonlar susmuyor’

1 saat içinde 1 milyon sipariş geliyor: ‘Telefonlar susmuyor’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.