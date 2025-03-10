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  4. Tekirdağ'da fuhuş operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da fuhuş operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı

10.03.2025 16:49
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yurt dışından getirdikleri kadınları fuhşa zorladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da fuhuş operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, yurt dışından getirilen kadınların fuhşa zorlandığı belirlendi. Çalışmada, kadınlarla ilişkiye girdikleri belirlenen 16 kişinin ifadesine başvuruldu.

İfadelerin ardından düzenlenen operasyonla, kadınları fuhşa zorlayan İ.K. (44), K.G. (41) ve M.Ç. (51) gözaltına alındı. Özbekistan uyruklu kadınlar S.N. (23), M.N. (20) ve B.E. (19) kurtarıldı. Kadınlar işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ fuhuş operasyonu
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