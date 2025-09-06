HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tekirdağ’da "Halk Sağlığı Haftası" yürüyüşü yapıldı

Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde Tekirdağ’da sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Tekirdağ’da "Halk Sağlığı Haftası" yürüyüşü yapıldı

Sahil dolgu alanında gerçekleşen etkinlikte katılımcılar Tekirdağ Yelken Kulübü önünde toplandı. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından organize edilen yürüyüşe Yeşilay, İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları ve Tekirdağ Motorcular Grubu (TEMOG) da destek verdi.

Motorcular, araçlarına bağladıkları mor balonlarla Barış ve Özgürlük Parkı’na sürüş yaparken, vatandaşlar sahil hattında yürüyüş gerçekleştirdi.

SAĞLIKLI YAŞAM KÜLTÜRÜNÜN YAYGINLAŞMASI MESAJI

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, Yeşilay ailesi olarak yürüyüşe destek verdiklerini ve önemli olanın halkın sağlığı olduğunu vurguladı. Tekirdağ Halk Sağlığı Başkanı Hacı Bayram ise, 3-9 Eylül tarihlerinde kutlanan Halk Sağlığı Haftası’nın il genelinde coşkuyla karşılandığını, amaçlarının sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaşması olduğunu söyledi.

Etkinlik sahil dolgu alanında çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu. Programa Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Halk Sağlığı Başkanı Hacı Bayram ve vatandaşlar da katıldı.

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muğla’da trafik kazası: 2 yaralıMuğla’da trafik kazası: 2 yaralı
İstanbul’dan Ankara’ya uyuşturucu getiren şahıs yakalandıİstanbul’dan Ankara’ya uyuşturucu getiren şahıs yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Yürüyüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

Ezeli rakibe gitti! Süper Lig devinden beklenen 'KAP' geldi

Ezeli rakibe gitti! Süper Lig devinden beklenen 'KAP' geldi

Devler Ligi'ne günler kala G.Saray'a kötü haber! Osimhen sakatlandı

Devler Ligi'ne günler kala G.Saray'a kötü haber! Osimhen sakatlandı

Yasak aşk iddiası cinayetle sonuçlanmıştı! Başkomiser hakkında adli kontrol

Yasak aşk iddiası cinayetle sonuçlanmıştı! Başkomiser hakkında adli kontrol

Özgür Özel’den 15 Eylül açıklaması! Bu sözlerle duyurdu: ‘Sadece 6 gün durabilecek…’

Özgür Özel’den 15 Eylül açıklaması! Bu sözlerle duyurdu: ‘Sadece 6 gün durabilecek…’

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.