Tekirdağ’da "Halk Sağlığı Haftası" yürüyüşü yapıldı

Sahil dolgu alanında gerçekleşen etkinlikte katılımcılar Tekirdağ Yelken Kulübü önünde toplandı. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından organize edilen yürüyüşe Yeşilay, İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları ve Tekirdağ Motorcular Grubu (TEMOG) da destek verdi.

Motorcular, araçlarına bağladıkları mor balonlarla Barış ve Özgürlük Parkı’na sürüş yaparken, vatandaşlar sahil hattında yürüyüş gerçekleştirdi.

SAĞLIKLI YAŞAM KÜLTÜRÜNÜN YAYGINLAŞMASI MESAJI

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, Yeşilay ailesi olarak yürüyüşe destek verdiklerini ve önemli olanın halkın sağlığı olduğunu vurguladı. Tekirdağ Halk Sağlığı Başkanı Hacı Bayram ise, 3-9 Eylül tarihlerinde kutlanan Halk Sağlığı Haftası’nın il genelinde coşkuyla karşılandığını, amaçlarının sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaşması olduğunu söyledi.

Etkinlik sahil dolgu alanında çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu. Programa Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Halk Sağlığı Başkanı Hacı Bayram ve vatandaşlar da katıldı.

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır