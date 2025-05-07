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Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak? Tekirdağ 07 Mayıs Çarşamba hava durumu!

Tekirdağ 07 Mayıs Çarşamba hava durumu merak edildi. Tekirdağ'da hava durumu kısmen güneşli olacak.

Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak? Tekirdağ 07 Mayıs Çarşamba hava durumu!
Çiğdem Sevinç

Tekirdağ'da 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 17°C ile başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 24°C'ye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 14°C'ye düşecek. Bu dönemde hava genellikle az güneşli olacak.

8 Mayıs Perşembe günü hava daha fazla bulutlanacak. Sıcaklıklar 21°C ile 15°C arasında değişecek. 9 Mayıs Cuma günü yer yer güneşli bir hava olacak. Ardından hava bulutlanacak ve sıcaklıklar 21°C ile 14°C arasında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceği öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri faydalı olacaktır. Hava şartlarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Planlama, hava koşullarına göre yapılmalı. Bu, olası olumsuz etkilerden korunmak adına önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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