Tekirdağ’da iş yerinden palet çalan şüpheliler yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Saray ilçesi Pazarcık Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinin önünden yaklaşık 50 bin TL değerinde 100 adet ahşap paletin çalındığı ihbarı üzerine Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri harekete geçti. Ekipler bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının detaylı incelemesi ve sahada yürütülen araştırmalar neticesinde hırsızlık olayının plakasız bir kamyonet kullanılarak gerçekleştirildiği belirlendi. Ekiplerin dikkati sayesinde olaya karıştığı tespit edilen V.K. (24), B.C. (24) ve suça sürüklenen çocuk N.C. (14) kullandıkları araçla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, hırsızlıkta kullanıldığı belirlenen plakasız kamyonet ise yediemin otoparkına çektirildi. Olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır