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Tekirdağ’da kan donduran cinayet! 65 yaşındaki emekli polis, eşini eşarpla boğarak öldürdü

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
10.03.2025 17:52
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde emekli polis memuru Halil Avşar (65), tartıştığı eşi Halime Avşar'ı (63) eşarpla boğdu.

Tekirdağ’da kan donduran cinayet! 65 yaşındaki emekli polis, eşini eşarpla boğarak öldürdü

Çorlu ilçesinde oturan ve Marmaraereğlisi ilçesindeki evlerine giden 2 çocuk sahibi Halil-Halime Avşar çifti arasında dün akşam saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Halil Avşar, Halime Avşar'ın eşarpla boğdu ardından telefonla jandarmayı arayarak teslim olmak istediğini söyledi.

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Adrese, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Halime Avşar'ın öldüğü belirlendi. Avşar'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan Halil Avşar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Tekirdağ tartışma aile öldürme
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