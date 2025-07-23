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Tekirdağ'da katliam gibi kaza! Süt kamyonu ile otomobil çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti!

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki TEM Otoyolu'nda feci kaza meydana geldi. Kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Feci kaza, TEM Otoyolu'nun Çorlu gişeler mevkisine 5 kilometre mesafede meydana geldi.

Yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönüne 2, Edirne istikametine 1 şeride düşürülen bölgede, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 10 AOG 284 plakalı süt taşıyan kamyon ile 34 GEV 591 plakalı otomobil çarpıştı.

Tekirdağ da katliam gibi kaza! Süt kamyonu ile otomobil çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti! 1

Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve kamyon, yol kenarına savruldu. İhbarla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ da katliam gibi kaza! Süt kamyonu ile otomobil çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti! 2

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Tekirdağ da katliam gibi kaza! Süt kamyonu ile otomobil çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti! 3

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

(DHA)

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