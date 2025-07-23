Tekirdağ'da katliam gibi kaza! Süt kamyonu ile otomobil çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti!

Feci kaza, TEM Otoyolu'nun Çorlu gişeler mevkisine 5 kilometre mesafede meydana geldi.

Yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönüne 2, Edirne istikametine 1 şeride düşürülen bölgede, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 10 AOG 284 plakalı süt taşıyan kamyon ile 34 GEV 591 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve kamyon, yol kenarına savruldu. İhbarla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

(DHA)