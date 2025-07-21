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Tekirdağ’da kimlik soran bekçiye bıçaklı saldırı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, gece devriyesi sırasında kimlik sormak isteyen gece bekçisi, 44 yaşındaki bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı.

Tekirdağ’da kimlik soran bekçiye bıçaklı saldırı
Begüm Özkaynak

Olay, Atatürk Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Devriye görevi yapan gece bekçileri, şüpheli tavırlar sergileyen 44 yaşındaki N.A.’yı durdurarak kimlik sormak istedi. Ancak iddiaya göre şahıs, "Bana kimlik soramazsınız" diyerek tepki gösterdi ve üzerindeki bıçağı çıkararak gece bekçisi H.D.’nin göğsüne sapladı. Saldırı sırasında bıçak darbeyle kırılırken, bekçi ölümden döndü. Saldırının ardından telsizle yardım isteyen ekiplerin çağrısına, çevrede bulunan resmi ve sivil polis ekipleri hızla yanıt verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Tekirdağ’da kimlik soran bekçiye bıçaklı saldırı 1

KALBİNE YAKIN YERİNDEN BIÇAKLANDI

Göğsünden kalbine yakın bir noktadan yaralanan gece bekçisi H.D., olay yerine sevk edilen ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bekçinin hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Gözaltına alınan N.A. da sağlık kontrolünden geçirilmek üzere geniş güvenlik önlemleri altında hastaneye getirildi.

Tekirdağ’da kimlik soran bekçiye bıçaklı saldırı 2

EMNİYET GÜÇLERİ VE AİLESİ HASTANEYE KOŞTU

Saldırı haberinin duyulmasının ardından çok sayıda emniyet mensubu hastaneye akın etti. Bekçi H.D.’nin annesi ve babası da haberi alır almaz hastaneye geldi. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel de hastaneye giderek, tedavi gören bekçiye geçmiş olsun dileklerini iletti.
Olayla ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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bekçi Tekirdağ kimlik saldırı
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