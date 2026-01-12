HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ'da korkunç cinayet: Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile ateşe verdi!

Tekirdağ'da 70 yaşındaki teyzesi Binnaz Eriş'i öldürüp, cesedin üzerine kolonya dökerek ateşe veren İ.Ç. ile eşi C.Ç., adliyeye sevk edildi. Hayatını kaybeden kadının CHP'li Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi olduğu tespit edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Binnaz Eriş'in kardeşinin kızı İ.Ç. ile eşi C.Ç., gözaltına alındı.

Tekirdağ'da korkunç cinayet: Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile ateşe verdi!

Korkunç olay, 9 Ocak'ta Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki daireden duman yükseldiğini görenlerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Binnaz Eriş'in yalnız yaşadığı eve gelen ekipler, kilitli olan kapıyı kırıp, içeriye girerek alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.

KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU

İtfaiye erleri, dairede yaptığı aramada Binnaz Eriş'in kanlar içinde cansız bedenini buldu. Eriş'in, boğaz ve karın bölgesinde bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

BOĞAZINI KESMİŞ

Süleymanpaşa Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi olan Binnaz Eriş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Polis, bölgedeki tüm güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Cinayet şüphelisi olarak Binnaz Eriş'in kardeşinin kızı İ.Ç. ile eşi C.Ç., gözaltına alındı.

Emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf eden İ.Ç.'nin, evine gittiği teyzesi Binnaz Eriş'i boğazını kesip, karnından bıçaklayarak öldürdüğü, evdeki altın ve paralar ile Eriş'in cep telefonunu alıp çıktığı belirtildi.

İ.Ç.'nin yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altın ve bir miktar parayı evine götürüp sakladığı, daha sonra çocuğunu da okuldan almaya gittiği ve bu sırada da cep telefonunu Hükümet Caddesi'ndeki Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi önündeki çöp konteyneri yakınına attığı tespit edildi.

KOLONYA DÖKÜP ATEŞE VERDİ

İ.Ç.'nin daha sonra yeniden Binnaz Eriş'in evine giderek cansız bedeninin üzerine kolonya dökerek ateşe verdiği ve evdeki yangının da bu yüzden çıktığı belirtildi.

EVE GELİP AĞLADI

Cinayetin ortaya çıkmasının ardından tekrar olay yerine gelen İ.Ç.'nin yakınları ile birlikte gözyaşı döktüğü kaydedildi.

Cinayet şüphelisi İ.Ç. ile eşi C.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor. Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
X'i ele geçiren yeni akım! Herkes deniyorX'i ele geçiren yeni akım! Herkes deniyor
Dünyanın gözü İran'da! Korkunç görüntülerDünyanın gözü İran'da! Korkunç görüntüler

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
cinayet Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.