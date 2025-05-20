Tekirdağ'da korkunç ölüm! Yere yığılan adamın üzerinden araba geçti... Feci şekilde can verdi

Kaza, gece saatlerinde Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki belediyeye ait açık otoparkta meydana geldi. Otopark içerisinde yürüyen Tevfik Deniz (63), bir anda yere yığıldı.

YERE YIĞILAN ADAMIN ÜSTÜNDEN GEÇTİ

Bu sırada otoparktan çıkış yapan bir otomobil, fark etmeyerek yerde yatan Tevfik Deniz'in üzerinden geçti.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda ağır yaralanan Deniz, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü H.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Korkunç olay ise saniye saniye kameralara yansıdı.

(İHA)