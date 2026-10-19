Tekirdağ'da motosiklet ile otomobil çarpıştı! 1 yaralı

Kaza, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bulunan Saray-Güngörmez yolu üzerinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Güngörmez Mahallesi istikametinden Saray yönüne ilerleyen U.Y. yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü U.Y. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Saray Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır