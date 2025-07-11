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Tekirdağ'da orman yangını! Alevlerin tehdit ettiği bir mahalle boşaltılıyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerin Sofuköy Mahallesine yaklaşması üzerine jandarma ekipleri vatandaşların evlerini tahliye etmelerini istedi.

Tekirdağ'da orman yangını! Alevlerin tehdit ettiği bir mahalle boşaltılıyor

Tekirdağ'daki orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Alevlerin yaklaştığı mahalle tahliye edilmeye başlandı. Bölgeye takviye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ da orman yangını! Alevlerin tehdit ettiği bir mahalle boşaltılıyor 1

Tekirdağ da orman yangını! Alevlerin tehdit ettiği bir mahalle boşaltılıyor 2

ALEVLER YAKLAŞTI MAHALLEDE TAHLİYE BAŞLADI

Alevlerin Sofuköy Mahallesine yaklaşması üzerine jandarma ekipleri vatandaşların evlerini tahliye etmelerini istedi.

Tekirdağ da orman yangını! Alevlerin tehdit ettiği bir mahalle boşaltılıyor 1

Bunun üzerine mahalle sakinleri hayvanlarını ahırlardan çıkarıp güvenli alana götürmeye başladı.

Tekirdağ da orman yangını! Alevlerin tehdit ettiği bir mahalle boşaltılıyor 4

TAKVİYE JANDARMA VE AFAD EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Bölgeye takviye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangına, 5 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 15 itfaiye aracı ile müdahale sürüyor.

Tekirdağ da orman yangını! Alevlerin tehdit ettiği bir mahalle boşaltılıyor 5

(DHA)

11 Temmuz 2025
11 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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yangın Tekirdağ orman yangını
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