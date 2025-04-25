HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tekirdağ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesinde meydana geldi.

Tekirdağ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesinde meydana geldi. 59 AKP 663 plakalı otomobil ile 17 AEA 673 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TIR'ın çarptığı polis 5 gün sonra şehit olduTIR'ın çarptığı polis 5 gün sonra şehit oldu
Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tabelaya çarptıKontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tabelaya çarptı

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Vah vah' dedi! O yöntemle altın alanları duyunca...

'Vah vah' dedi! O yöntemle altın alanları duyunca...

Altını bu yöntemle satanlar dikkat! Kurallar getirildi

Altını bu yöntemle satanlar dikkat! Kurallar getirildi

Ukrayna'ya kanlı saldırı! Ölü ve yaralı sayısı artıyor, çarpıcı iddia: Ruslar ilk defa kullandı

Ukrayna'ya kanlı saldırı! Ölü ve yaralı sayısı artıyor, çarpıcı iddia: Ruslar ilk defa kullandı

"Kuzey Marmara’da ilginç gelişmeler var" diyerek duyurdu: "Beklenen durum buydu"

"Kuzey Marmara’da ilginç gelişmeler var" diyerek duyurdu: "Beklenen durum buydu"

Yengesi ve ağabeyini tandıra gömmüştü! Mahkemeden 'beraat' kararı

Yengesi ve ağabeyini tandıra gömmüştü! Mahkemeden 'beraat' kararı

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sağanak yağış etkili oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.