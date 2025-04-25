Tekirdağ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesinde meydana geldi. 59 AKP 663 plakalı otomobil ile 17 AEA 673 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır