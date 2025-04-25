HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tekirdağ’da sahte analiz raporlarıyla GDO’lu mısır ithalatı davası sürüyor

Tekirdağ’da sahte belgelerle GDO’lu mısır ithal ettikleri öne sürülen 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ’da sahte analiz raporlarıyla GDO’lu mısır ithalatı davası sürüyor

Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına, aralarında kamu görevlisi, gümrük müşaviri ve iş insanlarının da bulunduğu 7 tutuksuz sanık ile taraf avukatları katıldı. Bir sanık, bulunduğu şehirden SEGBİS ile ifade verdi. Diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

Tanık olarak dinlenen İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Şube Müdürü P.A., geçen yıl mayıs ayında kendi şubelerinde çalışmayan bir kişinin sistem üzerinden işlem yaptığının belirlenmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını, bakanlık müfettişi görevlendirildiğini ve bazı işlemlerin kendi şubesinde görevli personelce yapılmış göründüğünü aktardı.

İZİNSİZ İŞLEM YAPILMIŞ

Tanıklardan H.Z., 2018’de görev yaptığı şubeden ayrıldığını ve kendisi adına sistemden işlem yapılmasının mümkün olmadığını savundu. "Sistemim bir şekilde aktif hale getirilerek izinsiz işlem yapılmış" dedi.

Kurumun sistem sorumlusu tanık O.S. ise sistemden işlem yapabilmek için yetkilerin aktif olması gerektiğini, şubeden ayrılanların sistem erişiminin iptal edildiğini kaydetti. Tanık C.K. da bilgisi dışında ithalat işlemleri yapılmış gibi gösterildiğini belirtti.

Sanıklardan Tarım ve Orman Bakanlığı görevlisi F.C., tanıkların kendisini tanıdığı halde farklı beyanlarda bulunduğunu söyleyerek suçlamaları reddetti. Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK", "BİYOGÜVENLİK KANUNU’NA MUHALEFET"

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 5 Eylül’e erteledi.

Sanıklar hakkında "Resmi belgede sahtecilik", "Biyogüvenlik Kanunu’na muhalefet", "İthali yasak olan ürünleri ülkeye sokmak" ve "Kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak gıda üretmek" suçlarından 5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
Olayla ilgili soruşturma, geçen yıl mayıs ayında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılmış, sahte belgelerle Rusya ve Ukrayna’dan GDO’lu ürün ithal ettikleri ileri sürülen 17 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'den BM'ye Suriye çağrısıTürkiye'den BM'ye Suriye çağrısı
Suriye bayrağı BM'de göndere çekildiSuriye bayrağı BM'de göndere çekildi

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Mısır sahte
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için yeni deprem tahmini! Üşümezsoy ilk kez açıkladı

İstanbul için yeni deprem tahmini! Üşümezsoy ilk kez açıkladı

Naci Görür: "Marmara'da büyük deprem olacak"

Naci Görür: "Marmara'da büyük deprem olacak"

Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu!

Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu!

İstanbul'da peş peşe depremler! Artçılar sürüyor

İstanbul'da peş peşe depremler! Artçılar sürüyor

Depremin ardından Küçükçekmece'de 9 bina boşaltıldı! Evlerine dönünce neye uğradıklarını şaşırdılar: Bize yer ayarlamaları lazımdı

Depremin ardından Küçükçekmece'de 9 bina boşaltıldı! Evlerine dönünce neye uğradıklarını şaşırdılar: Bize yer ayarlamaları lazımdı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.