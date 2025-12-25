HABER

Tekirdağ’da şiddetli poyraz

Marmara Denizi’nde etkili olan kuvvetli poyraz nedeniyle Tekirdağ açıklarında deniz ulaşımı aksarken, çok sayıda gemi olumsuz hava şartları sebebiyle demirlemek zorunda kaldı.

Kent genelinde etkisini artıran ve zaman zaman saatte 40 kilometre hıza ulaşan poyraz, denizde dalga boyunun yükselmesine neden oldu. Olumsuz hava şartları sebebiyle yerli ve yabancı bayraklı toplam on şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında beklemeye geçti. Balıkçılar da denize açılamazken, tekneler limanda bağlı kaldı.

Şiddetli rüzgarın oluşturduğu dalgalar sahil şeridinde etkisini gösterirken, kıyıya yosun ve çeşitli atıkların sürüklendiği gözlendi. Sahilde oluşan manzara vatandaşların da dikkatini çekti.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, poyrazın önümüzdeki üç gün boyunca etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirterek, balıkçıların bu süre boyunca denize açılamayacağını ifade etti.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

