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Tekirdağ’da skunk baskını: 1 gözaltı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde iklimlendirme yöntemiyle skunk üretimi yapılan bir adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve düzenek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ’da skunk baskını: 1 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesinde F.Ö. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu üretimi yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan aramada, iklimlendirme sistemiyle yetiştirilen 17 kök skunk bitkisi, 346 gram skunk, 5 gram skunk tohumu, 2 iklimlendirme çadırı, 1 öğütme aparatı, 1 klima, 4 fan, 14 aydınlatma lambası, 24 litre bitki besleyici gübre, 3 adet 7 metrelik seyyar kablo, 5 metre havalandırma borusu, 8 adet 3 metrelik bağlantı kablosu, 13 plastik saksı, 1 adet filizlendirme kutusu, 3 vantilatör, 2 dijital termometre ve 1 adet pH ölçer ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan F.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı. (İHA)

Tekirdağ’da jandarmadan skunk serasına baskın: 1 gözaltıBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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skunk
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