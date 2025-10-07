Tekirdağ’da tabela var, durak yok: Vatandaş tepkili

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde otobüs bekleme noktasında durak bulunmuyor.

Bu durum, vatandaşların tepkisine neden oluyor. Mağduriyet yaşayan insanlar, soruna acil çözüm bekliyor.

Tabelası olan otobüs noktası, fiziksel durak yapısına sahip değil. Bu nedenle vatandaşlar ciddi mağduriyet yaşıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce düzenleme yapıldığını bildirmişti. Ancak bölgede oluşan su birikintileri sorunu devam ediyor.

Mahalle sakinleri, bu durumu şikâyet ediyor. Çünkü özellikle öğrenciler ve yaşlılar, olumsuz hava şartlarından etkileniyor.

Yağmur sonrası oluşan su birikintileri, bekleme alanını kullanılmaz hale getiriyor.

Mahalle esnafı Ali Kantarcıoğlu, yapılan çalışmayı yetersiz buluyor. O, "Burası Cumhuriyet Mahallesi otobüs durağı. Öğrenciler ve vatandaşlar burada otobüs bekliyor" diyor.

Kantarcıoğlu, "Belediye geçtiğimiz günlerde bir düzenleme yaptı ama hâlâ durak yok" açıklamasında bulundu. Ayrıca yağmurda birikinti oluştuğunu söyledi.

Vatandaşlar, durak olmadığı için hem ıslanıyor hem de çamura basmak zorunda kalıyor. Kantarcıoğlu, bölgedeki mağduriyetin yılardır sürdüğünü vurguladı.

"Güneşte yanıyoruz, yağmurda sırılsıklam oluyoruz" dedi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nden kalıcı bir çözüm beklediklerini ifade etti.

Vatandaşlar, bu hizmetten memnun değil.

(İHA)

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır