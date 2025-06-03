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Tekirdağ'da 'tefeci' operasyonunda 4 gözaltı! Silahlar, senetler, tapular ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Muratlı ilçesinde örgütlü şekilde tefecilik yapan 5 kişiye operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Tekirdağ'da 'tefeci' operasyonunda 4 gözaltı! Silahlar, senetler, tapular ele geçirildi
Begüm Özkaynak

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Muratlı ilçesinde ikamet eden 5 şüpheli şahsa yönelik "Örgüt kurmak suretiyle tefecilik" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, iletişimin denetlenmesi kararı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinde yapılan analizlerde, zanlıların organize bir yapı kurarak tefecilik yaptıkları belirlendi.

3 ADET BOŞ SENET, 6 ADET SÖZLEŞME...

Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla Muratlı'da 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 2 adet 9 milimetre çapında tabanca, 1 adet 6.35 milimetre çapında tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet havalı tabanca, 4 adet av tüfeği, 458 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 133 adet av tüfeği fişeği, 2 adet balistik yelek, 1 adet polis rozeti, 1 adet dürbün, 24 adet tapu, 4 adet dolu senet, 3 adet boş senet, 6 adet sözleşme, 10 bin Tl nakit para, 1 adet boş çek koçanı, 5 adet cep telefonu, 2 adet flash bellek ve 1 adet laptop ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Öte yandan operasyon anı havadan da anbean takip edildi

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tefeci Tekirdağ jandarma
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