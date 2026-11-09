Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Sanayi Kavşağı’nda iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri yolda güvenlik önlemleri alarak muhtemel bir başka kazanın önüne geçerken, itfaiye ekipleri ise araçlarda yanma riskine karşı tedbir aldı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kazada hafif yaralanan Kadir S. ve Mustafa B. adlı sürücüler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır