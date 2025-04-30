Tekirdağ'da üniversite öğrencileri Filistin'e destek için yürüdü

Üniversite yerleşkesindeki Tatbikat Camisi yanında İHH İnsani Yardım Vakfı Tekirdağ Temsilciliğinin düzenlediği yürüyüş için toplanan grup, "Tüm uyuyanları uyandırmak için bir Gazze yeter" ve "Özgür Kudüs, özgür Filistin" yazılı pankartlar açarak yürüyüşe geçti.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan atan gruptakiler, Gazze'ye desteklerini dile getirdi.

Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan Genç İHH Tekirdağ Temsilcisi Yusuf Uygun, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını şiddetle kınadıklarını söyledi.

İsrail'in yıllardır Filistin'de büyük zulüm uyguladığını belirten Uygun, şunları kaydetti:

"Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın kutsal dokusunun çiğnendiği, Batı Şeria'da ailelerin evlerinden zorla sürüldüğü, sağlık çalışanlarının, basın mensuplarının, sivil savunma görevlilerinin, anne karnındaki bebeklerin, çocukların, kadınların, binlerce insanın canice şehit edildiği bu karanlık tablo, insanlık vicdanını kanatıyor.

Batı'da, ABD'den Avrupa'ya kadar sokaklar Filistin için haykırıyor. New York'ta, Londra'da, Paris'te binlerce insan ellerinde pankartlarla siyonist rejimin soykırım politikalarını lanetliyor. Üniversite kampüslerinde öğrenciler, işgalci İsrail'i destekleyen şirketlere boykot çağrıları yapıyor. Bu protestolar, insanlık onurunun hala ayakta olduğunu kanıtlıyor." (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır