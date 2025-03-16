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  4. Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

16.03.2025 17:10
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 96 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 788 lira ele geçirildi.

Operasyonda F.T, O.T, H.C.E. ve K.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.T, H.C.E. ve K.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ uyuşturucu
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