Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 96 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 788 lira ele geçirildi.

Operasyonda F.T, O.T, H.C.E. ve K.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.T, H.C.E. ve K.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır