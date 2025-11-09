HABER

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! 4 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu kullanımı ve satışına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 9 bin 589 uyuşturucu hap, 54 gram sentetik uyuşturucu, 42 gram aseton, 1 kilogram bonzai üretebilecek kimyasal madde ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 800 lira ele geçirildi.

Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Ekipler, ayrıca 14 şüpheli hakkında da adli işlem gerçekleştirdi.

