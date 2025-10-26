HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Saray ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde üretimi ve silah bulundurma suçlarına yönelik çok sayıda malzeme ele geçirilirken, 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan iki ayrı çalışmada 1 adet bitki üretim kabini, 5 adet saksı içerisinde ekili kenevir bitkisi, 7 kutu suni sıvı gübre, 3 adet öğütücü, 1 adet hassas terazi, 14 gram hint keneviri, çeşitli bitki üretiminde kullanılan malzemeler, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 90 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında yasal işlemlere başlandığı öğrenildi. Emniyet yetkilileri, Tekirdağ genelinde huzur ve güven ortamının devamı için tüm ilçelerde gece gündüz aralıksız çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı 1Kaynak: İHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Özlü'den 'Cedidiye Kent Meydan' projesi açıklaması: "Kamu zararı değil, kamu yararı var"Başkan Özlü'den 'Cedidiye Kent Meydan' projesi açıklaması: "Kamu zararı değil, kamu yararı var"
Adliye önünde seslendi: "Son çare casus demeye kalktılar, yazıklar olsun"Adliye önünde seslendi: "Son çare casus demeye kalktılar, yazıklar olsun"

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.