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  4. Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

28.03.2025 16:04
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ekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesi'nde bir adreste yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca, 200 gram uyuşturucu madde ve tabancaya ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüpheliler K.A, Y.M, İ.K. ve E.A yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Tekirdağ uyuşturucu operasyonu
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