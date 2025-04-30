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Tekirdağ'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 10 metruk bina yıkıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, uyuşturucu kullanımı ve satışı yapıldığı belirlenen 10 metruk bina yıkıldı.

Tekirdağ'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 10 metruk bina yıkıldı

Çorlu Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu Belediyesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen metruk yapılarla ilgili ortak çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, mahallede uyuşturucu ticareti ve kullanımında kullanıldığı tespit edilen 10 metruk bina için yıkım kararı alındı.

Yıkım işlemleri, geniş güvenlik önlemleri altında polis ve belediye ekiplerinin koordinasyonuyla gerçekleştirildi.

Yıkım sırasında çevrede güvenliği sağlamak amacıyla polis ekipleri önlem aldı. (AA)
Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ uyuşturucu metruk bina
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