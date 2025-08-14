HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Tekirdağ'da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde Valiliğin fırtına nedeniyle getirdiği yasağa rağmen denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Kurtarma çalışmaları sırasında boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarılırken, kayıp kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ'da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

Olay, Kumbağ Mahallesi'nde yoğun dalgaların olduğu bölgede meydana geldi. Denize giren bir kişi akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu gören vatandaşlar yetkililere haber verdikten sonra zincir oluşturarak boğulmak üzere olan kişiyi kurtarmaya çalıştı. Bu sırada zincir oluşturmak isteyen 15 kişiden 2'si de boğulma tehlikesi yaşadı. Denizden çıkarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Denizde kaybolan kişinin bulunması için ise Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Kumbağ Karakol Komutanlığı'na bağlı jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Tekirdağ Valiliği, fırtına sebebiyle Süleymanpaşa ilçesinde denize girmeyi 3 gün süreyle yasaklamıştı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sakarya'da firari 14 hükümlü yakalandıSakarya'da firari 14 hükümlü yakalandı
Kamyonetin kavşakta tırla çarpıştığı kaza kameradaKamyonetin kavşakta tırla çarpıştığı kaza kamerada

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinde kriz çıktı! Uçuş planları iptal edildi

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinde kriz çıktı! Uçuş planları iptal edildi

Barış Alper Yılmaz için resmi açıklama geldi! "Şu anki düşüncemiz almak yönünde"

Barış Alper Yılmaz için resmi açıklama geldi! "Şu anki düşüncemiz almak yönünde"

'Alkışlamanızı bekliyorum' dedi ama...

'Alkışlamanızı bekliyorum' dedi ama...

AK Parti'nin 'doğum gününe' damga vurdular

AK Parti'nin 'doğum gününe' damga vurdular

Denizde can pazarı! Dalgaların arasında kayboldu: Kurtarmak isterken ölümden döndüler

Denizde can pazarı! Dalgaların arasında kayboldu: Kurtarmak isterken ölümden döndüler

Kazanın 10. günü: Marmara denizinin diğer ucundan çıktı!

Kazanın 10. günü: Marmara denizinin diğer ucundan çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.