Tekirdağ'da Yazır Göleti'nin su seviyesi yüzde 4'e düştü

TEKİRDAĞ'da tarımsal amaçlı kullanılan Yazır Göleti'nin su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 4'e düştü.Kuraklığın etkisi altında bulunan Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki tarımsal sulamada kullanılan Yazır Göleti'nde, su seviyesi her geçen gün düşüyor.

Tekirdağ'da Yazır Göleti'nin su seviyesi yüzde 4'e düştü

Su seviyesinin yüzde 4'e gerilediği göletin tabanındaki kayalıklar ve ağaç kökleri gün yüzüne çıktı. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, beraberindeki yetkililerle birlikte Yazır Göleti ve Naipköy Barajı'nda incelemelerde bulundu. Kuraklık nedeniyle su kesintilerinin yaşandığı Tekirdağ'da Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı'nda, kentin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla Yazır Göleti'nden 200 bin metreküp suyun TESKİ hatlarına aktarılması kararı alınmıştı. (DHA)Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

