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Tekirdağ’daki yangında ağıla sıçrayan alevlerde 35 hayvan telef oldu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangın ağıla sıçradı, 35 küçükbaş hayvan telef oldu.

Tekirdağ’daki yangında ağıla sıçrayan alevlerde 35 hayvan telef oldu

Yangın, Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi’nde bulunan buğday tarlasında başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler bağlık, ağaçlık alanlara sıçradıktan sonra, içinde yaklaşık 200 küçükbaş hayvan bulunan bir ağıla ulaştı. Yangını fark eden hayvan sahipleri can havliyle ağıla koşarak kapıları açtı ve 165 hayvanı dışarı çıkarmayı başardı. Ancak 35 küçükbaş hayvan alevlerin arasında kalarak telef oldu.

BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ

Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA’lar ve iş makineleri müdahale etti. Alevlerin evlere de sıçramasıyla 2 evde maddi hasar oluştu. Yaklaşık 100 dönüm buğday tarlası, bağ ve ağaçlık alanın kül olduğu yangın, dron ile havadan da görüntülendi.

YANGINDA 35 HAYVANI TELEF OLDU

Yangında 35 hayvanı telef olan çiftçi Muhammed Çam’a destek olmak için bölgeye gelen Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, yanan ağılda incelemelerde bulundu. Aksoy, zarar gören aileye geçmiş olsun dileklerini iletti ve yapılacak destek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

(İHA)

24 Haziran 2025
24 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
yangın Tekirdağ Çiftlik
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