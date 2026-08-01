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Tekirdağ Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu keyifli bir atmosfer sunuyor. Sıcaklıklar 21 ile 29 derece arasında değişirken, rüzgarlı hava etkili olmaya devam edecek. Gün doğumu saatinde gün ışığından faydalanmak, etkinlikler için uygun bir ortam oluşturacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek; açık hava etkinlikleri için fırsatlar sunulacak. Güneş ışınlarına karşı gerekli önlemleri almak önem taşıyor.

Tekirdağ Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 1 Ağustos 2026 Cumartesi, Tekirdağ'da hava durumu oldukça keyifli. Hava sıcaklıkları 21 ile 29 derece arasında değişecek. Rüzgarlı bir hava hakim olacak. Gün doğumu saati 06:06, gün batımı ise 20:26 olarak bekleniyor. Bu durum, gün ışığından bolca faydalanmamızı sağlayacak.

Gün boyunca hava sıcaklıkları yine 21 ile 29 derece arasında devam edecek. Rüzgarlı bir hava etkili olacak. Gün doğumu saati aynı, gün batımı değişmeyecek. Gün ışığı ile dolu bir gün geçireceğiz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 2 Ağustos Pazar günü sıcaklıklar 21 ile 30 derece arasında olacak. Rüzgarlı hava yine etkisini gösterecek. 3 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 20 ile 30 derece arasında değişecek. Rüzgar hızının biraz azalması bekleniyor. 4 Ağustos Salı günü 21 ile 30 derece arasında bir sıcaklık bulunacak. Rüzgarın daha da hafiflemesi öngörülüyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Rüzgarlı havalarda denize girmeyi düşünüyorsanız, dalgaların yüksek olabileceğini göz önünde bulundurun. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları daha yoğun olabilir. Bu saatlerde dışarıda dikkatli olmak önemlidir.

Sonuç olarak, Tekirdağ'da önümüzdeki günlerde hava durumu oldukça güzel olacak. Güzel havadan yararlanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ancak, rüzgarlı havalarda denize girerken dikkatli olmalısınız. Güneş ışınlarından korunmak için gerekli önlemleri almalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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