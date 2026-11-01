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Tekirdağ Hava Durumu! 01 Kasım Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 01 Kasım 2026 hava durumu değişkenlik gösteriyor. Bugün kapalı havanın etkili olduğu şehirde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyrediyor. Hafif rüzgar serinletici bir etki yaratıyor. Akşam saatlerinde sıcaklık düşüşü bekleniyor ve hafif üst giysilere ihtiyaç duyulabilir. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklık 18 dereceye kadar düşebilir ve sağanak yağış gündemde. Dış mekanda vakit geçireceklerin hava koşullarını dikkate alması önem taşıyor.

Tekirdağ Hava Durumu! 01 Kasım Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Tekirdağ hava durumu, 01 Kasım 2026 tarihinde değişken bir yapıda. Bugün genel olarak kapalı bir hava hakim. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyrediyor. Sabah saatlerinde hissedilen hafif rüzgar serinletici bir etki yaratabilir. Öğle saatlerine yaklaşırken sıcaklığın artması muhtemel. Günün ilerleyen saatlerinde gökyüzünü kaplayan bulutlar etkili olmaya devam edecek. Dışarıda olmak isteyenler için bu durum önemli bir etken olabilir.

Tekirdağ'daki hava durumu mevsim normallerinde ilerliyor. Tam gün boyunca etkili olan kapalı hava, hava kalitesini etkiliyor. Çeşitli etkinlik planlayanların dikkate alması gereken bir durum. Dışarıda uzun süre kalmayı düşünüyorsanız, hafif bir ceket bulundurmalısınız. Akşam saatlerinde sıcaklık düşerken hafif üst giysilere ihtiyaç duyulabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ilginç değişiklikler gösterebilir. Başlangıçta sıcaklığın 18 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Ancak önümüzdeki günlerde sıcaklık değişebilir. Yerel tahminlere göre sıcaklık gün içerisinde 20 dereceye kadar çıkacak. 02 Kasım itibarıyla beklenen sağanak, haftanın ilk yarısında gündemde olacak. Bu durum günlük yaşamı etkilemeye devam edebilir. Dışarıda zaman geçireceklerin durumu dikkate alarak hareket etmesi önemli.

Hava durumunu göz önünde bulundurmak konfor ve sağlık açısından önemlidir. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini kontrol etmek akıllıca olacaktır. Doğru giyinmek ve ani değişimlere hazırlıklı olmak önemlidir. Beklenmedik hava koşulları için bir şemsiye bulundurmak faydalı olabilir. Dış mekan aktivitelerini günün sıcak saatlerine göre planlamak daha keyifli hale getirebilir.

Tekirdağ'daki güncel hava durumu uygun hazırlıklarla geçirilebilir. Planlarınızı yaparken bugünkü hava durumu ve gelecekteki tahminleri göz önünde bulundurmalısınız. Bu, keyifli bir deneyim yaşamanız için büyük önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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