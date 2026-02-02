Tekirdağ Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

2 Şubat 2026 Pazartesi, Tekirdağ'da hava durumu soğuk ve yağışlı. Gün boyunca sıcaklıklar -2 ile 2 derece arasında değişecek. Hafif yağmur bekleniyor. Nem oranı %71 civarında olacak. Rüzgar saatte 37 kilometreye ulaşacak. Gün doğumu saati 07:11. Gün batımı ise 17:41 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 3 Şubat Salı günü sıcaklıklar 0 ile 4 derece arasında olacak. Bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. 4 Şubat Çarşamba günü sıcaklıklar 5 ile 9 derece arasında olacak. Hava genellikle bulutlu kalacak. 5 Şubat Perşembe günü ise sıcaklıklar 8 ile 11 derece arasında olacak. Yağmur ve çisenti bekleniyor.

Bugünün soğuk ve yağışlı hava koşulları nedeniyle kalın giysiler giymeniz faydalı olacaktır. Islanmamak için yağmurluk veya şemsiye kullanmalısınız. Rüzgarın hızı yüksek. Bu nedenle rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edin. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha da soğuyacak. Kat kat giyinmek pratik olacaktır. Hava koşullarına bağlı olarak trafik durumunun değişebileceğini unutmayın. Planlarınızı buna göre yapmak önemlidir.