Tekirdağ Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü, Tekirdağ'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gün boyu hava sıcaklığı 32-33 derece civarında olacak. Nem oranı ise %57 civarında bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 13 km olacak. Bu sıcak ve nemli hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava durumu serinleyecek. 3 Temmuz Cuma günü, hava sıcaklığı 31-32 derece olacak. 4 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 28-29 dereceye düşecek. Yer yer sağanak yağışlar görülebilir. 5 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 28-29 derece civarında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların sağlık sorunları yaşamaması için önlemler alması gerekir. Sıcak havalarda vücut ısısı yükselebilir. Bu durum, güneş çarpması gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle bol su içmek faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek önerilir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekir. Gerekirse güneş koruyucu ürünler kullanmak da önemlidir. Hava koşullarına bağlı olarak planlarınızı esnek tutmalısınız. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir.