Tekirdağ Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Haziran 2026 Çarşamba günü, Tekirdağ'da hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 dereceye ulaşıyor. Gece sıcaklıkları ise 16 ile 17 derece arasında seyrediyor. Hissedilen sıcaklık 20 ile 21 derece civarında. Hava genelde kısmen güneşli. Yağış beklenmiyor. Rüzgar saatte 3 ile 4 kilometre hızı arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 4 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığı 32 dereceye çıkması bekleniyor. 5 Haziran Cuma günü sıcaklık 31 derece civarında olacak. 6 Haziran Cumartesi günü de sıcaklık 32 dereceye ulaşacak. Bu günlerde hava genellikle güneşli geçecek ve yağış beklenmiyor.

Sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için güneşten korunmak önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalı olur. Bol su içmek güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde yapmak tercih edilmelidir. Bu, daha rahat bir deneyim sunmaktadır.

Sonuç olarak, Tekirdağ'da 3 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu güzel olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Sıcak havalarda güneşten korunmak önemlidir. Bol su içmek, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.