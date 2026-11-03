Tekirdağ Hava Durumu! 03 Kasım Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da hava durumu gün içerisinde değişkenlik gösteriyor. 03 Kasım tarihinde sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Güneşli öğle saatlerinin ardından bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle akşam saatlerinde hafif bir rüzgar hissedilecek. Kıyı bölgelerinde denizden gelen rüzgarlar serin bir hava yaratıyor.

Gün içerisinde güneşin tadını çıkarmak mümkün. Ancak akşam saatlerine doğru bulutlar artacak. Hava durumu daha kapalı bir hale gelecek. Hava sıcaklıkları mevsime uygun seyrediyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler, dikkatli olmalı. Güneşli saatlerde şapka takmak önemli. Ayrıca güneş kremi kullanmak cilt sağlığı açısından faydalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da dikkat çekici olacak. Tekirdağ'da sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Ayrıca yer yer yağışlı havalar görülecek. Hafta ortasına kadar sıcaklıklar 17 ile 19 derece arasında olacak. Bu nedenle giysi seçimine dikkat edilmelidir. Dışarı çıkacak olanlar, yanlarına yağmurluk almayı unutmamalı.

Günlük hava tahminlerine göre ani değişimler olabilir. Tekirdağ hava durumu hakkında güncel bilgiler takip edilmeli. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Günlük planınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Açık alanlarda vakit geçirecekler için konfor artırılabilir. Uzun süre dışarıda kalmayı düşünüyorsanız, sıcak ve soğuk hava dengesine dikkat edin.

Tekirdağ'da mevsime uygun bir hava gözlemleniyor. Gün içinde güneşli ve serin, akşam saatlerinde kapalı bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşmesi ve hafif yağışlar bekleniyor. Bu duruma uygun giyinmek, şehrin tadını çıkarmanıza yardımcı olacaktır.