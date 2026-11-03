HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ Hava Durumu! 03 Kasım Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da hava durumu 3 Kasım'da 19 ile 22 derece arasında değişiklik gösterecek. Güneşli saatlerin ardından bulutlu havaya geçiş yapılacak. Akşam saatlerinde hafif rüzgar hissedilecek ve denizden gelen rüzgarlar serinlik yaratacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşmesi ve yer yer yağış bekleniyor. Dışarıda vakit geçirecekler, güneş kremi kullanmayı ve uygun giysi seçimini göz önünde bulundurmalı.

Tekirdağ Hava Durumu! 03 Kasım Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Tekirdağ'da hava durumu gün içerisinde değişkenlik gösteriyor. 03 Kasım tarihinde sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Güneşli öğle saatlerinin ardından bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle akşam saatlerinde hafif bir rüzgar hissedilecek. Kıyı bölgelerinde denizden gelen rüzgarlar serin bir hava yaratıyor.

Gün içerisinde güneşin tadını çıkarmak mümkün. Ancak akşam saatlerine doğru bulutlar artacak. Hava durumu daha kapalı bir hale gelecek. Hava sıcaklıkları mevsime uygun seyrediyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler, dikkatli olmalı. Güneşli saatlerde şapka takmak önemli. Ayrıca güneş kremi kullanmak cilt sağlığı açısından faydalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da dikkat çekici olacak. Tekirdağ'da sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Ayrıca yer yer yağışlı havalar görülecek. Hafta ortasına kadar sıcaklıklar 17 ile 19 derece arasında olacak. Bu nedenle giysi seçimine dikkat edilmelidir. Dışarı çıkacak olanlar, yanlarına yağmurluk almayı unutmamalı.

Günlük hava tahminlerine göre ani değişimler olabilir. Tekirdağ hava durumu hakkında güncel bilgiler takip edilmeli. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Günlük planınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Açık alanlarda vakit geçirecekler için konfor artırılabilir. Uzun süre dışarıda kalmayı düşünüyorsanız, sıcak ve soğuk hava dengesine dikkat edin.

Tekirdağ'da mevsime uygun bir hava gözlemleniyor. Gün içinde güneşli ve serin, akşam saatlerinde kapalı bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşmesi ve hafif yağışlar bekleniyor. Bu duruma uygun giyinmek, şehrin tadını çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı!Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı!
Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından ölümcül zehir çıktı! 'Son kahve' detayıKaşif Kozinoğlu'nun mezarından ölümcül zehir çıktı! 'Son kahve' detayı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
"19 yeni il" listesi ilk kez paylaşıldı

"19 yeni il" listesi ilk kez paylaşıldı

Özel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayı

Özel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayı

Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu! İstanbul'a davet edildi

Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu! İstanbul'a davet edildi

Pınar Altuğ'u öpmedi! Sahnede ilginç anlar...

Pınar Altuğ'u öpmedi! Sahnede ilginç anlar...

Otogaza dev zam kapıda! Gece yarısından itibaren tabela değişecek

Otogaza dev zam kapıda! Gece yarısından itibaren tabela değişecek

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.