Tekirdağ Hava Durumu! 04 Mart Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 4 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu hafif serin ve bulutlu. Sıcaklık sabah saatlerinde 8-9 derece arasında, öğle ise 10-11 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 6-7 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Açık hava etkinlikleri için uygun giysiler tercih edilmelidir.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 4 Mart 2026 Çarşamba, Tekirdağ'da hava durumu hafif serin ve bulutlu. Sabah saatlerinde sıcaklık 8 - 9 derece arasında. Öğleye doğru sıcaklık 10 - 11 dereceye yükselecek. Ancak, hava bulutlu kalmaya devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 - 7 dereceye düşecek. Bu saatlerde serin bir hava hakim olacak. Rüzgarın hızı 3 - 5 km/saat arasında değişiyor. Nem oranı ise %80 - 85 civarında.

Bugünkü hava durumu açık hava etkinlikleri için ideal olmayabilir. Dışarıda vakit geçirecekler için hafif bir mont veya ceket önerilir. Nem oranı yüksek olduğundan terleme artabilir. Bu nedenle su tüketimine dikkat etmek faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Tekirdağ'da değişkenlik gösterecek. 5 Mart Perşembe günü hava sıcaklıkları 12 - 13 derece civarında olacak. Gün boyunca bulutlu bir hava bekleniyor. 6 Mart Cuma günü sıcaklık 9 - 10 dereceye düşecek. Bu gün yağışlı bir hava hakim olacak. 7 Mart Cumartesi günü ise sıcaklık 9 - 10 derece arasında kalacak. Hava bulutlu ve güneşli arası olacak.

Bu değişken hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemlidir. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Su geçirmez giysiler giymek de önemli. Rüzgarın hızının artabileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Rüzgar geçirmeyen giysiler ve şapkalar kullanmak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarının düşeceği günlerde kat kat giyinmek vücut ısısını korur.

Tekirdağ'da 4 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu hafif serin ve bulutlu. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Bu nedenle planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini takip etmelisiniz.

