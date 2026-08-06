HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da hava durumu, 6 Ağustos 2026 tarihinde sıcak ve güneşli geçecek. Gün içinde sıcaklık 30 - 32 derece arasında seyredecek. Gece ise 21 - 22 dereceye inecek. Rüzgar hafif esecek ve nem oranı %60 - 70 seviyelerinde olacak. Açık hava etkinlikleri yapmak isteyenler, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini unutmamalıdır. Bu nedenle bol su içmek ve güneşten korunmak önemlidir.

Tekirdağ Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 6 Ağustos 2026 Perşembe. Tekirdağ'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 30 - 32 derece arasında olacak. Gece ise 21 - 22 dereceye inmesi bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı %60 - 70 seviyelerinde olacak. Bu durum, hava koşullarını belirginleştirecek.

Sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri ve plaj keyfi için uygun bir gün sunuyor. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini unutmamak önemli. Bu nedenle, günün en sıcak saatlerinde bol su içmek gerekir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılmalıdır.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava durumu benzer kalacak. 7 Ağustos Cuma günü sıcaklık 30 - 32 derece. 8 Ağustos Cumartesi 31 - 33 derece olacak. 9 Ağustos Pazar günü sıcaklık 32 - 34 derece aralığında seyredecek. Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Yüksek sıcaklıklar sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda vakit geçirenler bol su içmeli. Güneş ışınlarına karşı korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak gerek. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar için de önlem alınmalı. Onların serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri sağlanmalıdır.

Tekirdağ'da önümüzdeki günler sıcak ve güneşli geçecek. Açık hava etkinlikleri ve tatil planları için uygun bir dönemdesiniz. Ancak, sağlık üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almanız önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Devlet Başkanı, 'saldırı olacak' demişti! Kritik törenden hemen önce yakalandıDevlet Başkanı, 'saldırı olacak' demişti! Kritik törenden hemen önce yakalandı
Kriz büyüyor! Büyükelçinin vizesi iptal edildi: 'ABD seçime müdahale edecek' iddiasıKriz büyüyor! Büyükelçinin vizesi iptal edildi: 'ABD seçime müdahale edecek' iddiası

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tartıştığı kadını park halindeki otomobilde öldürdü

Tartıştığı kadını park halindeki otomobilde öldürdü

Yer: Sakarya! Sahile vurdu, ekipler alarma geçti

Yer: Sakarya! Sahile vurdu, ekipler alarma geçti

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde avantajı kaptı! Sturm Graz'ı geçti

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde avantajı kaptı! Sturm Graz'ı geçti

Kızının Yeraltı dizisindeki rol arkadaşından şikayetçi oldu

Kızının Yeraltı dizisindeki rol arkadaşından şikayetçi oldu

Atanamayınca bu işle evini arabasını aldı: Siparişlere yetişemiyor

Atanamayınca bu işle evini arabasını aldı: Siparişlere yetişemiyor

Altın fiyatları 3 gündür yükseliyor! "Altının düğmesine basıldı"

Altın fiyatları 3 gündür yükseliyor! "Altının düğmesine basıldı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.