Tekirdağ Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Ağustos 2026 Perşembe. Tekirdağ'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 30 - 32 derece arasında olacak. Gece ise 21 - 22 dereceye inmesi bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı %60 - 70 seviyelerinde olacak. Bu durum, hava koşullarını belirginleştirecek.

Sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri ve plaj keyfi için uygun bir gün sunuyor. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini unutmamak önemli. Bu nedenle, günün en sıcak saatlerinde bol su içmek gerekir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılmalıdır.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava durumu benzer kalacak. 7 Ağustos Cuma günü sıcaklık 30 - 32 derece. 8 Ağustos Cumartesi 31 - 33 derece olacak. 9 Ağustos Pazar günü sıcaklık 32 - 34 derece aralığında seyredecek. Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Yüksek sıcaklıklar sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda vakit geçirenler bol su içmeli. Güneş ışınlarına karşı korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak gerek. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar için de önlem alınmalı. Onların serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri sağlanmalıdır.

Tekirdağ'da önümüzdeki günler sıcak ve güneşli geçecek. Açık hava etkinlikleri ve tatil planları için uygun bir dönemdesiniz. Ancak, sağlık üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almanız önemlidir.