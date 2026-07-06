Tekirdağ Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 6 Temmuz Pazartesi 2026'da hava durumu keyifli. Bugün gün boyunca açık ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 27 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklık ise 17 dereceye düşecek. Rüzgar hafif, kuzeyden saatte 3 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %68 civarında olacak. Yağış beklenmiyor. Bu, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Salı günü de hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 28 dereceye yükselecek. Gece sıcaklık ise 18 dereceye düşecek. Çarşamba günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklık yine 27 derece civarında kalacak. Gece ise 21 dereceye inecek. Perşembe günü 28 derece civarında sıcaklık bekleniyor. Gece sıcaklığı da 21 derece olacak. Cuma günü sıcaklık gündüz 27 dereceye ulaşacak. Gece ise 19 derece olacak. Cumartesi hava açık. Gündüz 28 derece, gece 23 derece olacak. Pazar günü ise gündüz sıcaklık 29 dereceye yükselecek. Gece sıcaklığı 23 derece olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu kullanmalısınız. Özellikle öğle saatlerinde cildinizi korumanız önemli. Bol su içerek vücudunuzun su dengesini sağlamak iyi olur. Rüzgarlı günlerde açık hava etkinlikleri için ideal koşullar oluşur. Yürüyüş yapabilir, bisiklete binebilir veya piknik planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacak. Bu saatlerin tercih edilmesi faydalı olabilir.

Tekirdağ'da önümüzdeki günlerde hava durumu açık ve güneşli olacak. Bu durumu en iyi şekilde değerlendirmek için etkinlikler planlayabilirsiniz. Güneş koruyucu ürün kullanarak cildinizi koruyun. Bol su içerek vücut dengenizi koruyabilirsiniz.