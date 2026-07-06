HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 6 Temmuz 2026'da açık ve güneşli bir hava keyfi yaşanacak. Gündüz sıcaklık 27 dereceyi bulacak, gece ise 17 dereceye düşecek. Hafif kuzey rüzgârı ile nem oranı %68 seviyelerinde kalacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu beklentisi var. Açık hava etkinlikleri için ideal bu günlerde güneş koruyucu kullanmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Planlarınızı hemen yapın ve havanın tadını çıkarın.

Tekirdağ Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Tekirdağ'da 6 Temmuz Pazartesi 2026'da hava durumu keyifli. Bugün gün boyunca açık ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 27 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklık ise 17 dereceye düşecek. Rüzgar hafif, kuzeyden saatte 3 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %68 civarında olacak. Yağış beklenmiyor. Bu, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Salı günü de hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 28 dereceye yükselecek. Gece sıcaklık ise 18 dereceye düşecek. Çarşamba günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklık yine 27 derece civarında kalacak. Gece ise 21 dereceye inecek. Perşembe günü 28 derece civarında sıcaklık bekleniyor. Gece sıcaklığı da 21 derece olacak. Cuma günü sıcaklık gündüz 27 dereceye ulaşacak. Gece ise 19 derece olacak. Cumartesi hava açık. Gündüz 28 derece, gece 23 derece olacak. Pazar günü ise gündüz sıcaklık 29 dereceye yükselecek. Gece sıcaklığı 23 derece olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu kullanmalısınız. Özellikle öğle saatlerinde cildinizi korumanız önemli. Bol su içerek vücudunuzun su dengesini sağlamak iyi olur. Rüzgarlı günlerde açık hava etkinlikleri için ideal koşullar oluşur. Yürüyüş yapabilir, bisiklete binebilir veya piknik planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacak. Bu saatlerin tercih edilmesi faydalı olabilir.

Tekirdağ'da önümüzdeki günlerde hava durumu açık ve güneşli olacak. Bu durumu en iyi şekilde değerlendirmek için etkinlikler planlayabilirsiniz. Güneş koruyucu ürün kullanarak cildinizi koruyun. Bol su içerek vücut dengenizi koruyabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel, Deniz Göktaş'la ne konuştuğunu anlattıÖzgür Özel, Deniz Göktaş'la ne konuştuğunu anlattı
İki belediye daha AK Parti'ye geçebilir! Tarih bile verdiİki belediye daha AK Parti'ye geçebilir! Tarih bile verdi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti

Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti

Ankara'da NATO hareketliliği! Trump'ın programı belli oldu

Ankara'da NATO hareketliliği! Trump'ın programı belli oldu

Norveç Brezilya'yı Haaland ile yıktı! Sambacılar turnuvadan elendi

Norveç Brezilya'yı Haaland ile yıktı! Sambacılar turnuvadan elendi

Türk tiyatrosunun efsanesi Zihni Göktay hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun efsanesi Zihni Göktay hayatını kaybetti

İstanbul’un ünlü dev oteli satışa çıkarıldı: Değeri dudak uçuklattı

İstanbul’un ünlü dev oteli satışa çıkarıldı: Değeri dudak uçuklattı

Sivas'taki o zorlu geçit değişiyor! Seyahat süresi 5 dakikaya inecek

Sivas'taki o zorlu geçit değişiyor! Seyahat süresi 5 dakikaya inecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.