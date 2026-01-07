HABER

Tekirdağ Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da hava durumu 7 Ocak 2026 itibarıyla değişkenlik gösteriyor. Bugün sıcaklık 12 ile 18 derece arasında seyredecek. Hafif yağmurlu bir hava hakim olacak ve nem oranı %70 civarında kalacak. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıklar 0 ile 15 dereceye kadar düşecek. 9 Ocak'ta soğuk bir hava bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklere yağmurlu günlerde su geçirmez kıyafet ve şemsiye öneriliyor.

Devrim Karadağ

Bugün, 7 Ocak 2026 Çarşamba. Tekirdağ'da hava durumu artan bulutlarla birlikte. Sıcaklık 18 derece civarında bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 12 ile 18 derece arasında değişecek. Hava hafif yağmurlu. Rüzgar hızı 18 km/saat civarında. Nem oranı ise %70 civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 8 Ocak Perşembe günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 0 ile 15 derece arasında olacak. 9 Ocak Cuma günü daha soğuk bir hava etkili olacak. Sıcaklık 3 ile 6 derece arasında değişecek. Yağmurlu bir hava öngörülüyor. 10 Ocak Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava olacak. Sıcaklık 7 ile 12 derece arasında gerçekleşecek.

Bu dönemde dışarı çıkarken dikkat edelim. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Şemsiye taşımak da önemlidir. Soğuk günlerde kat kat giyinmeliyiz. Sıcak tutan giysiler tercih etmek üşümeyi önleyecektir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen montlar kullanmak gerekmektedir. Aksesuarlar da rüzgarın etkisini azaltır.

Tekirdağ'da hava durumu değişken olacak. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava tahminlerine bakmalısınız. Gerekli önlemleri almak önemlidir. Bu şekilde konforlu ve sağlıklı bir gün geçirebilirsiniz.

