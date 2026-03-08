Tekirdağ Hava Durumu! 08 Mart Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 8 Mart 2026 Pazar günü, Tekirdağ'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 9 - 10 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı %76 - %84 arasında değişecek. Dolayısıyla, Tekirdağ'daki hava serin ve bulutlu bir gün olarak değerlendirilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Mart Pazartesi günü sıcaklık 9 - 11 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 8 - 9 kilometreyle esecek. 10 Mart Salı günü sıcaklık 9 - 13 derece olacak; rüzgarın hızı kuzeydoğudan saatte 7 - 8 kilometre olarak öngörülüyor. 11 Mart Çarşamba günü ise sıcaklık 9 - 14 derece arasında değişecek. Rüzgar saatte 0 - 4 kilometre hızla esecek. Bu dönemde Tekirdağ'daki hava durumu serin ve bulutlu kalacak.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gün boyunca rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık düşebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek ve rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme sonucu vücut ısısı hızla düşebilir. Vücut ısısını korumak için uygun giysiler seçmek önemlidir. Gerekirse sıcak içecekler tüketmek de önerilir.

Tekirdağ'da 8 Mart 2026 Pazar günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu serin ve bulutlu olacak. Soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Uygun giysiler seçmek, gün boyunca rahat etmenize yardımcı olacaktır.