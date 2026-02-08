Tekirdağ Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 8 Şubat 2026 Pazar günü, Tekirdağ'da hava durumu değişken olacak. Şarköy'de hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 14 ile 11 derece arasında seyredecek. Rüzgarın hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak.

Marmaraereğlisi'nde hava kapalı ve bulutlu. Sıcaklık 8.2 ile 10.4 derece arasında değişecek. Ergene ilçesinde hava hafif sağanak yağmurlu olacak. Sıcaklık 6.9 ile 12.5 derece arasında seyredecek. Değişken hava koşulları, Tekirdağ'da farklı durumların yaşanacağını işaret ediyor.

Sabah saatlerinde hava nemli ve serin olacak. İlerleyen saatlerde hafif yağışlar görülebilir. Önümüzdeki günlerde de hava durumu değişkenlik gösterecek. 9 Şubat Pazartesi günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 1.5 ile 8.6 derece arasında olacak. 10 Şubat Salı günü hava kapalı olacak. Sıcaklık 1.3 ile 9.1 derece arasında değişecek. 11 Şubat Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 7.1 ile 12.6 derece arasında seyredecek.

Bu hava koşulları, Tekirdağ'da hafif yağışlar ve bulutlu hava hakim olacak. Dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olur. Kat kat giyinmek de hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmada önemlidir. Nem oranının yüksek olacağını unutmamak gerek. Nemden korunmak için uygun kıyafetler tercih etmeniz önerilir.