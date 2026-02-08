HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?

8 Şubat 2026 Pazar günü Tekirdağ'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Şarköy'de parçalı bulutlu hava hakimken, sıcaklık 11 ile 14 derece arasında olacak. Marmaraereğlisi'nde kapalı gökyüzü bekleniyor, sıcaklık 8.2 ile 10.4 arasında değişecek. Ergene ilçesinde hafif sağanak yağışlar görülebilir. Hava nemli ve serin olacak. Önümüzdeki günlerde yağmurlu hava koşulları devam edecek. Dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın.

Tekirdağ Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 8 Şubat 2026 Pazar günü, Tekirdağ'da hava durumu değişken olacak. Şarköy'de hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 14 ile 11 derece arasında seyredecek. Rüzgarın hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak.

Marmaraereğlisi'nde hava kapalı ve bulutlu. Sıcaklık 8.2 ile 10.4 derece arasında değişecek. Ergene ilçesinde hava hafif sağanak yağmurlu olacak. Sıcaklık 6.9 ile 12.5 derece arasında seyredecek. Değişken hava koşulları, Tekirdağ'da farklı durumların yaşanacağını işaret ediyor.

Sabah saatlerinde hava nemli ve serin olacak. İlerleyen saatlerde hafif yağışlar görülebilir. Önümüzdeki günlerde de hava durumu değişkenlik gösterecek. 9 Şubat Pazartesi günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 1.5 ile 8.6 derece arasında olacak. 10 Şubat Salı günü hava kapalı olacak. Sıcaklık 1.3 ile 9.1 derece arasında değişecek. 11 Şubat Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 7.1 ile 12.6 derece arasında seyredecek.

Bu hava koşulları, Tekirdağ'da hafif yağışlar ve bulutlu hava hakim olacak. Dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olur. Kat kat giyinmek de hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmada önemlidir. Nem oranının yüksek olacağını unutmamak gerek. Nemden korunmak için uygun kıyafetler tercih etmeniz önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meriç nehri taştı! Mahsur kalan hayvanlar böyle kurtarıldıMeriç nehri taştı! Mahsur kalan hayvanlar böyle kurtarıldı
Kuvvetli geliyor! Yeni haftada havanın nasıl olacağı belli olduKuvvetli geliyor! Yeni haftada havanın nasıl olacağı belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

İran'dan tansiyonu yükselten açıklama! "ABD ana karasına saldıracak..."

İran'dan tansiyonu yükselten açıklama! "ABD ana karasına saldıracak..."

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Simge Barankoğlu, Taha Özer ve 4 kişi tutuklandı

Simge Barankoğlu, Taha Özer ve 4 kişi tutuklandı

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

Bolat'tan 'BYD iddialarına' yanıt verdi: "Süreci takip ediyoruz, problem yok"

Bolat'tan 'BYD iddialarına' yanıt verdi: "Süreci takip ediyoruz, problem yok"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.