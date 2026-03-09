HABER

Tekirdağ Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 9 Mart 2026 Pazartesi günü hava durumu, ılıman ve rüzgarlı bir gün olarak belirleniyor. Gündüz sıcaklıkları 10 - 12 derece arasında olacak. Rüzgarın hızı saatte 28 - 31 kilometreye ulaşacak. Nem oranı %59 - %76 arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde mevsim normallerine yakın sıcaklıkların etkili olması bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı dikkatli olmakta fayda var.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 9 Mart 2026 Pazartesi. Tekirdağ'da hava durumu, genellikle ılıman ve rüzgarlı bir gün olarak öngörülüyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 10 - 12 derece civarında olacak. Rüzgar, kuzeydoğudan orta şiddette esecek. Hızı saatte 28 - 31 kilometre olacak. Nem oranı %59 - %76 arasında değişecek. Bu koşullar altında gün boyunca hava parçalı bulutlu olacak.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava durumu mevsim normallerine yakın seyredecek. 10 Mart Salı günü, hava sıcaklığı 15 - 17 derece arasında olacak. 11 Mart Çarşamba günü ise sıcaklık 15 - 16 derece civarında gerçekleşecek. Bu tarihlerde hava genel olarak güneşli görünmekte.

Bu dönemde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmanızda yarar var. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edilmelidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, su tüketimine özen gösterilmelidir. Terleme nedeniyle vücut su kaybı yaşayabilir.

