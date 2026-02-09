Tekirdağ Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

9 Şubat 2026 Pazartesi, Tekirdağ'da hava durumu yoğun sis ile başlayacak. Sabah saatlerinde bu sis etkili olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 3 ile 9 derece arasında değişecek. Sisin etkisiyle hava daha soğuk hissedilebilir. Nem oranı yüksek seviyelerde yer alacak. Rüzgar hızı ise 10 km/s civarında olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler giyilmesi faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar da tercih edilmelidir.

10 Şubat Salı gününde hava hafif sağanak yağmurlu olacak. 11 Şubat Çarşamba günü kısmen güneşli havası bekleniyor. 12 Şubat Perşembe günü ise yağmurlu hava durumu öngörülüyor. Sıcaklıklar 10 Şubat’ta 1 ile 6 derece arasında olacak. 11 Şubat’ta 5 ile 9 derece değişecek. 12 Şubat’ta ise sıcaklıklar 9 ile 12 derece arasında olacak. Bu günlerde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez giysilerin kullanılması önerilir.

Rüzgar hızı 10 km/s civarında seyredecek. Bu yüzden rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalı. Açık alanlarda mümkünse vakit geçirmemek önerilir. Rüzgarın etkisini azaltacak alanlar tercih edilmelidir. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, Tekirdağ'da daha rahat günler geçirebilirsiniz.