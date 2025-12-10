HABER

Tekirdağ Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 10 Aralık 2025 Çarşamba günü beklenen hava durumu serin ve kapalı bir şekilde geçecek. Sıcaklık 5 ile 11 derece arasında değişecek. Nem oranının yüksek olması ve hafif yağmurlar, dışarıda kalın giysilerle hazırlanmayı gerektiriyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Rüzgar hızı düşük, ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklığın düşmesi bekleniyor. Bol su içmek ve cilt bakımı yapmak da önem taşıyor.

Taner Şahin

Tekirdağ'da, 10 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu serin ve kapalı olacak. Gün boyunca sıcaklık 5 ile 11 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 3.6 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saat 08:23, gün batımı ise 17:39 olarak öngörülüyor. Bugünkü hava durumu hafif yağmurlu ve serin bir gün olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer koşulların devam edeceğini gösteriyor. 11 Aralık Perşembe günü sıcaklık 4 ile 13 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 12 Aralık Cuma günü sıcaklık yine 4 ile 13 derece arasında olacak. Kısmen güneşli bir gün öngörülüyor. 13 Aralık Cumartesi günü ise sıcaklık 4 ile 12 derece arasında değişecek. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Bu serin ve kapalı hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Yağmura karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle cildinizi korumak için nemlendirici kullanmanız önerilir. Bol su içmek de faydalı olacaktır. Rüzgar hafif olsa da ani değişimlere dikkat etmek gerekir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklığı düşebilir. Kat kat giyinerek vücut ısınızı korumanız önemlidir.

