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Tekirdağ Hava Durumu! 10 Kasım Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 10 Kasım Salı 2026 tarihinde hava durumu dikkat çekiyor. Sıcaklık gün boyunca 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gündüzleri ılık bir hava hakimken, akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilecek. Yerel halk için olağan hafif yağışlar, nem oranını artıracak ve hava kalitesini olumlu etkileyecek. Önümüzdeki günlerde sakin ve ılımlı bir hava bekleniyor. Dışarıda vakit geçirecek olanların, ani yağmurlara karşı tedbir alması önemli.

Tekirdağ Hava Durumu! 10 Kasım Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Tekirdağ'da, 10 Kasım Salı 2026 tarihi itibarıyla hava durumu ilginç. Hava sıcaklığı gün boyunca 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gün ortasında güneş açarsa sıcaklık 22 dereceye ulaşabilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 derece civarına inecek. Bu durum, kış öncesi sonbaharın son günlerinde sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik oluşturacak. Gündüz saatlerinde ise daha ılık bir hava olacak.

Hava durumu açısından dallanan önemli unsurlardan biri hafif yağıştır. Yerel halk için alışık olunan hafif yağış, bölgenin nem oranını artıracak. Bu durum hava kalitesini olumlu yönde etkileme potansiyeline sahip. Ancak, tahminlere göre bu yağış gün içinde kısa süreli olacak. Genel olarak rahatsız edici olmayacak. Yine de dışarıda vakit geçirecek olanların önlem alması faydalı. Aniden yağan bir yağıştan etkilenmemek için hafif bir yağmurluk veya küçük bir şemsiye almak akıllıca olacak.

Gelecek günlerde Tekirdağ'da hava genellikle sakin ve ılımlı. 11 Kasım Çarşamba gününden itibaren sıcaklık 18 ile 21 derece arasında değişecek. Bu dönemde gökyüzünde bulutlar olacak. Ancak güneş zaman zaman kendini gösterecek. Kısa süreli yağışların gün sonunda etkili olacağı tahmin ediliyor. Planlarınızı yaparken dışarıda geçireceğiniz zamanı düşünerek önlemler almanız iyi bir fikir olacak.

Hava değişkenliğini göz önünde bulundurmalısınız. Bu gün ve önümüzdeki günlerde Tekirdağ hava durumu için hazırlıklı olmalısınız. Hava şartlarının psikolojisi üzerinde etkili olabileceğini unutmamalısınız. Doğanın tadını çıkarın. Rahat giyinmeye özen gösterin. Gerekirse kendinizi koruyun. Tekirdağ'da sonbaharın güzel günlerinin tadını çıkarın. Huzur veren bu iklimde zaman geçirmenin keyfini yaşamanızı öneririm.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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