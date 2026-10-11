Tekirdağ Hava Durumu! 11 Ekim Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ hava durumu, 11 Ekim Pazar 2026 tarihinde değişken bir seyir izliyor. Şehirde bugün beklenen hava, parçalı bulutlu. Sıcaklık 20 derece civarında olacak. Yağışlı günlerin ardından sakin bir hava durumu görülecek. Bu sabah güneşli, hafif serin bir atmosfer var. Öğleden sonra sıcaklık yükselebilir. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık 21-22 dereceye ulaşabilir. Akşamüstü hava, dışarıda yapılan aktiviteler için uygun olacak.

Tekirdağ'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri için elverişli. Rüzgârın esmesi bekleniyor. Bu nedenle giyinmeye dikkat etmek gerekiyor. Hafif bir ceket, ani sıcaklık düşüşlerine karşı koruma sağlayabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, Tekirdağ'da stabil bir hal alacak. Pazartesi günü sıcaklık 19-21 derece aralığında seyredecek. Sabah ve akşam saatleri serin geçecek. Dışarı çıkanların birkaç kat giysi alması mantıklı olacaktır. Salı ve Çarşamba günleri sıcaklık 21 derece civarına çıkacak. Bu günler, şehrin manzaralarını keşfetmek için güzel bir fırsat sunuyor. Ancak dikkatli olmakta fayda var. Bölgedeki nem oranı artabilir. Bu da hissedilen sıcaklığı artırır.

Ani bir hava değişikliği durumunda, dışarıda olanların panik yapmadan durumu değerlendirmesi önemli. Hava durumunu takip etmek her zaman faydalıdır. Özellikle yürüyüş veya piknik planlayanların yedek giysi bulundurması iyi bir fikirdir. Tekirdağ'da geçecek güzel günler için hazırlıklı olmak, keyfi artırır.

Bu günlerin tadını çıkarırken, Tekirdağ hava durumuna dikkat etmeyi ve güneşin keyfini çıkarmayı unutmayın!