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Tekirdağ Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 11 Kasım 2026 tarihi itibarıyla hava durumu, hafif bulutlu ve 20 derece civarında seyredecek. Sabah sıcaklığı 19 dereceye düşecekken, öğle saatlerinde 22 dereceye ulaşması bekleniyor. Akşam serin hava, açık hava etkinlikleri için uygun olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 18-21 derece arasında dalgalanacak ve yer yer yağış ihtimali bulunuyor. Dışarıda vakit geçirenlerin hazırlıklı olmaları önem taşıyor.

Tekirdağ Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Tekirdağ'da 11 Kasım 2026 tarihi itibarıyla hava durumu, bölgenin tipik iklim dinamiklerini göstermekte. Gün boyunca hafif bulutlu bir hava hâkim olacak. Sıcaklık ortalama 20 derece civarında seyredecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 19 derecelere kadar düşebilir. Öğle saatlerinde sıcaklık biraz daha yükselebilir. 22 dereceye ulaşması bekleniyor. Şehirde nem oranı ortalama düzeyde kalacak. Bu durum, insanların dışarıda daha fazla zaman geçirmesine olanak tanıyacak.

Tekirdağ sakinleri için günün ilerleyen saatlerinde hafif rüzgâr etkisiyle serin bir akşam başlayacak. Hava, akşam saatlerinde açık hava etkinlikleri için uygun olacak. Ancak gün içinde havanın bozulma ihtimali mevcut. Dışarıda olanların, küçük bir şemsiye ya da hafif bir yağmurluk bulundurması iyi bir fikir olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklikler gösterebilir. Sıcaklıkların 18 ile 21 derece arasında dalgalanması bekleniyor. Hafta ortasında yer yer yağışlı bir hava görülmesi mümkün. Bu durum küçük önlemler almayı gerektirebilir. Dışarıda vakit geçirenler için dikkatli olunması önem taşıyor.

Günün büyük bölümünde güneşli bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde bulutların artması olası. Bu hava koşulları, aktif yaşam sürenler için rahatsızlık yaratmayacak. Tekirdağ’ın iklim dinamikleri, yerel halkın günlük planlarını etkileyebilir. Bahar ve yaz geçişinin etkileri hâlâ hissediliyor. Yağışlı günlerin olası etkilerini unutmamakta fayda var.

Sıcaklıkların biraz düşeceği biliniyor. Dışarıda zaman geçirenlerin kat kat giyinmeleri önemli. Bu geçiş dönemi, sabah ve akşam soğuk hava koşullarıyla karşılaşmanıza neden olabilir. Soğuk algınlıkları gibi sağlık sorunlarına karşı dikkatli olunması gereken günler ortaya çıkabilir.

Tekirdağ hava durumu, bugünkü rahat havadan başlayarak önümüzdeki günlerde değişken bir yapıya geçiş yapacak. Dışarı çıkarken hazırlıklı olmak, günün başarılı geçmesini sağlayabilir. Keyifli dış mekan aktiviteleri için uygun bir zaman dilimindesiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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