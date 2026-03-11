Tekirdağ Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 11 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16°C civarında, gece ise 3°C dolaylarında olması bekleniyor. Rüzgar hafif esecek ve güney yönlerinden gelecek. "Tekirdağ hava durumu"nu planlarken güneşli bir gün geçireceğinizi düşünebilirsiniz.

Hava koşulları dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygundur. Gündüz sıcaklık 16°C civarındayken, gece 3°C'ye düşmesi bekleniyor. Hafif rüzgar hava koşullarını daha keyifli hale getirecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu serinleşecek. 12 Mart Perşembe günü sıcaklık 13°C civarında, gece 4°C civarında olması tahmin ediliyor. 13 Mart Cuma günü sıcaklık 13°C, gece 3°C olması bekleniyor. 14 Mart Cumartesi günü de hava 13°C dolaylarında, gece ise 4°C civarında olacak. "Önümüzdeki günlerde hava durumu"nu planlarken daha serin bir hava düşünmelisiniz.

Bu koşullarda sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecektir. Dışarı çıkarken, kat kat giyinmek önemlidir. Gerekirse mont ya da ceket almak, ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur. Rüzgarın hafif ve güney yönlerden esmesi nedeniyle uygun kıyafetler tercih edebilirsiniz.

Sonuç olarak, 11 Mart 2026 Çarşamba günü Tekirdağ'da hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Önümüzdeki günlerde hava serinleşecek. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek, keyfinizi artıracaktır.