Tekirdağ Hava Durumu! 11 Ocak Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Ocak 2026 Pazar günü, Tekirdağ'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gün boyunca sıcaklık 1 ile 9 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Öğle ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları 2 ile 1 derece arasında sürecek. Karla karışık yağmur devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar -1 dereceye kadar düşecek. Kar yağışı bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Sabah saatlerinde rüzgar hızı 25 km/saat olacak. Öğle ve akşam saatlerinde rüzgar hızı 29 km/saat olacak. Gece saatlerinde rüzgar 26 km/saat hızla devam edecek. Nem oranı %93 civarında olacak.

Tekirdağ'da önümüzdeki günlerde hava durumu daha da soğuyacak. 12 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklıkları -1 ile 2 derece arasında değişecek. Kar yağışı bekleniyor. 13 Ocak Salı günü hava sıcaklıkları -2 ile 3 derece arası olacak. Hava açık olacak. 14 Ocak Çarşamba günü sıcaklıklar 3 ile 7 derece arasında devam edecek. Hava parçalı bulutlu olacak.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Kat kat giyinmek ve rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Yolculuk yaparken buzlanmaya karşı dikkatli olunmalıdır. Araçların kış lastikleriyle donatılması sağlanmalıdır. Evlerde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığı kontrol edilmelidir. Soba veya şofben gibi cihazların kullanımında karbonmonoksit zehirlenmelere karşı önlemler alınmalıdır.

