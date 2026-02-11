Tekirdağ Hava Durumu! 11 Şubat Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü, Tekirdağ'da hava durumu serin ve yağışlı olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 5 ile 10 derece arasında değişecek. Çok bulutlu bir hava hakim olacak. Muhtemel sağanaklar bekleniyor. Rüzgarın hızı 20 km/saat civarında olacak. Nem oranı ise %74 seviyelerinde seyredecek.

Dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar ve su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarın etkisiyle soğuk havaya karşı korunmak için kat kat giyinmek faydalıdır. Görüş mesafesinin azalabileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Trafikte dikkatli olunması önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 12 Şubat Perşembe günü, sıcaklıklar 8 ile 11 derece arasında olacak. Yağmur ile çisenti bekleniyor. 13 Şubat Cuma günü, sıcaklıklar 6 ile 13 derece arasında değişecek. Yağmur geçişleri öngörülüyor. 14 Şubat Cumartesi günü hava daha güneşli olacak. Sıcaklıklar 9 ile 15 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Anlık hava değişimlerine hazırlıklı olmak gerekir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez giysiler almalısınız. Olası yağışlardan korunmanıza yardımcı olacaktır. Rüzgarlı günlerde soğuk havaya karşı korunmak için kat kat giyinmek faydalıdır.