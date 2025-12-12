Tekirdağ Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Aralık 2025 Cuma günü, Tekirdağ'da hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 4 ile 12 derece arasında değişecek. Nem oranı %93 seviyelerde kalacak. Rüzgar hızı saatte 8 kilometre civarında tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 08:26’dır. Gün batımı ise 17:43 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Aralık Cumartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 4 ile 13 derece arasında değişecek. 14 Aralık Pazar günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Bu günde sıcaklıklar 3 ile 12 derece arasında seyredecek. 15 Aralık Pazartesi günü ise hava yine çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar bu gün 2 ile 11 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Kapalı ve bulutlu hava koşulları nedeniyle, sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Nem oranının yüksekliği nedeniyle, su geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Rüzgar hafif olması bekleniyor. Bu nedenle rüzgar koruyucu önlemler almanız gerekmeyebilir. Kat kat giyinmek, hava koşullarına uygun giysiler seçmek, günü daha konforlu hale getirecektir.